Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unter Alkohol am Steuer

Werra-Suhl-Tal (Wartburgkreis) (ots)

Bei der Verkehrskontrolle eines 66-jährigen Ford-Fahrers in der Marksuhler Straße in Hausbreitenbach wurde Alkoholgeruch beim Fahrer wahrgenommen. Der Alkoholtest ergab einen Wert von 0,58 Promille. Ein Bußgeldverfahren und das Verbot der Weiterfahrt waren die unvermeidlichen Folgen. (as)

