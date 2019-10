Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Pkw gestohlen

Georgenthal (ots)

Sonntagnacht gegen 04.15 Uhr wurde in Georgenthal, Am Flößgraben ein Pkw Suzuki SX4 durch bisher unbekannte Täter entwendet. Die 30-jährige Besitzerin des Pkw bemerkte den Diebstahl erst am Sonntagmorgen und erstattete Anzeige bei der Polizei Gotha. Der Wert des pkw beläuft sich schätzungsweise auf 7000,- Euro. Die Kriminalpolizei Gotha hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei sucht Zeugen, welche Hinweise zur Tat geben können. (dl)

