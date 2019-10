Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl aus Garage

Gotha (ots)

In der Zeit von Samstag 16.30 Uhr bis Sonntagmorgen 08.30 Uhr haben sich unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einer Garage des Garagenkomplexes in der Gothaer Von-Zach-Straße verschafft. Aus der Garage wurden ein Quad der Marke Her Chee, eine Simson S51 und Motorradhelme inkl. Brillen entwendet. Das Beutegut hat einen Wert von ca. 7500,- Euro. An der Garage entstand ein Sachschaden von ca. 400,- Euro. Die Polizei Gotha hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen die Angaben zur Tat und / oder dem Täter machen können. (dl)

