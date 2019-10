Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Briefkasten beschädigt

Ilmenau (ots)

Unbekannte beschädigten am 26.10.2019 in Ilmenau in der Neuen Marienstraße einen Briefkasten, indem sie dort einen unbekannten Knallkörper zündeten. Auch hier werden Zeugen, welche Angaben zum Tathergang bzw. zu möglichen Tätern machen können, gebeten, sich unter der Telefonnummer 03677/6010 bei der PI Arnstadt- Ilmenau zu melden. (sg)

