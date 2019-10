Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Crossbike entwendet

Ilmenau (ots)

Unbekannte Täter entwendeten im Zeitraum vom 25.10.2019, 22:00 Uhr bis 26.10.2019, 16:00 Uhr in Ilmenau, Am Helmholtzring ein Crossbike der Marke Cube. Dieses war mittels Kettenschloss an einem Fahrradständer befestigt. Das schwarzfarbene Crossbike hatte einen Zeitwert von circa 250,-EUR. Auch hier werden Zeugen, welche Angaben zum Tathergang bzw. zu möglichen Tätern machen können, gebeten, sich unter der Telefonnummer 03677/6010 bei der PI Arnstadt- Ilmenau zu melden. (sg)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau

Telefon: 03677/601124

E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell