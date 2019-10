Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall mit drei Verletzten

Eisenach - Kreisfreie Stadt (ots)

Am vergangenen Freitag gegen 16.15 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Karl-Marx-Straße/Hospitalstraße. Eine 60-jährige Frau aus dem Wartburgkreis befuhr mit ihrem Auto die Karl-Marx-Straße in Richtung August-Bebel-Straße. Dabei übersah sie den von rechts kommenden Pkw eines 30-jährigen Eisenachers. Es kam zur Kollision. Hierbei wurden beide Fahrer, sowie der Beifahrer des 30-Jährigen verletzt. Glücklicherweise konnten alle nach einer ambulanten Behandlung im Krankenhaus noch am selben Tage entlassen werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden insgesamt von ca. 4.500 Euro.(vt)

