Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: ausgebrannter Pkw

Craula - Wartburgkreis (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 08.50 wurde der Polizeiinspektion Eisenach mitgeteilt, daß ein Auto in Craula im Vollbrand stünde. Bei Eintreffen der Polizeibeamten bestätigte sich die Information. Eine junge Frau aus Nordrhein-Westfalen war auf der K515 in Richtung Zimmern unterwegs, als plötzlich alle Warnlampen des Armaturenbretts angingen. Kurz darauf brannte der Pkw. Die Fahrerin schaffte es noch, den Pkw kurz hinter dem Ortsausgang Craula abzustellen. Sie blieb zum Glück unverletzt. Der Pkw brannte völlig aus. Es wird nach dem momentanen Stand von einem technischen Defekt ausgegangen. (vt)

