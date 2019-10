Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Ohne Führerschein unterwegs

Creuzburg-Wartburgkreis (ots)

Am frühen Sonntagmorgen gegen 01:00 Uhr wurde ein 40-jähriger Mann aus dem Wartburgkreis kontrolliert, als er mit seinem Auto die Bahnhofstraße in Creuzburg entlangfuhr. Während der Kontrolle gab der der Fahrer an, daß er keinen Führerschein besitzt. Die Fahrt war somit beendet. (vt)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Polizeiinspektion Eisenach

Telefon: 03691/261124

E-Mail: dsl.eisenach.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell