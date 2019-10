Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zu viel Promille

Eisenach - Kreisfreie Stadt (ots)

Am Samstagabend gegen 21.15 Uhr fiel Polizeibeamten in der Tiefenbacher Allee ein 43-jähriger Fahrradfahrer aus Eisenach auf, der kein Licht an seinem Fahrrad hatte. Während der Kontrolle war Alkohol in der Luft wahrzunehmen, weswegen ein Alkoholtest durchgeführt wurde. Das Ergebnis ergab 1,91 Promille, was auch für einen Radfahrer wesentlich zu viel ist. Die Radtour war beendet, der Mann wurde einer Blutentnahme zugeführt. Eine Anzeige wird folgen. (vt)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Polizeiinspektion Eisenach

Telefon: 03691/261124

E-Mail: dsl.eisenach.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell