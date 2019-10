Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kleinkrafträder entwendet

Gotha (ots)

Am Wochenende wurden in der Innenstadt von Gotha zwei Kleinkrafträder entwendet. In der Friemarer Straße wurde am Samstagvormittag durch bisher unbekannte Täter ein Kleinkraftrad Yamaha eines 59-Jährigen vor einem Mehrfamilienhaus entwendet. Bereits in der Nacht vom Freitag zum Samstag wurde ein Motorroller der Marke Kwan Yang einer 60-Jährigen in der Rosseggerstraße gestohlen. Beide Fahrzeuge hatten einen Wert von ca. 1000,- Euro. Die Polizei sucht Zeugen die Hinweise zu den Taten oder Tätern geben können. Die Polizei Gotha hat die Ermittlungen aufgenommen. (dl)

