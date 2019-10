Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kellereinbrüche

Gotha (ots)

In der Zeit von Freitagabend bis Samstagmorgen wurden durch Unbekannte Täter drei Keller eines Mehrfamilienhauses in der Schönen Aussicht in Gotha gewaltsam aufgebrochen. Wie der oder die Täter in das Mehrfamilienhaus gelangen ist bisher unbekannt. Aus einem Kellerverschlag wurde diverses Werkzeug im Gesamtwert von 500,- Euro entwendet. An den Schlössern der Keller entstand ein Sachschaden von ca. 20,- Euro. (dl)

