Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: 21-Jähriger geschlagen

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei Personen kam es am Freitagabend gegen 21:00 Uhr in der Brunnenstraße. Ein 32-Jähriger und ein 17-Jähriger schlugen gemeinschaftlich auf einen 21-Jährigen ein. Das Opfer musste nach der Tat mit leichten Verletzungen in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden. Die Polizei Gotha hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. (ml)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Inspektionsdienst Gotha

Telefon: 03621/781124

E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell