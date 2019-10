Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Wohnung verwüstet - 34-Jähriger eingewiesen

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Ein 34-Jähriger schlug am Freitagabend in seiner Wohnung wild um sich. Hierbei beschädigte er Fenster, Türen und Möbel. Durch den Lärm aufgeschreckt, riefen mehrere Nachbarn die Polizei. Aufgrund seiner Stimmungsschwankungen und aggressiven Verhaltens wurde der Mann einem Notarzt vorgestellt. Der 34-Jährige musste in ein Fachkrankenhaus eingewiesen werden. Der Sachschaden in der Wohnung kann noch nicht beziffert werden. (ml)

