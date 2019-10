Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall- Vorfahrt nicht beachtet

Großbreitenbach, (Ilm-Kreis) (ots)

Am Freitag, den 25.10.2019 gegen 14:30 Uhr befuhr eine 72-jährige Opelfahrerin in Großbreitenbach die Friedensstraße mit der Absicht, nach links in die Bahnhofstraße einzubiegen. Als ein 50- jähriger Toyotafahrer, welcher die Bahnhofstraße in Richtung Hauptstraße befuhr, sich auf Höhe der linksseitigen Einmündung zur Friedensstraße befand, achtete die Opelfahrerin den Toyotafahrer nicht und fuhr in den Einmündungsbereich ein. Hier kam es zur Kollision beider Fahrzeuge. Dabei entstand unfallbedingter Sachschaden in Höhe von circa 8000,-EUR. Gegen die Opelfahrerin wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

(sg)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau

Telefon: 03677/601124

E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell