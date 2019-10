Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Täterfestnahme nach räuberischen Diebstahl

Gotha (ots)

Vergangene Nacht montierte ein 26-Jähriger in der Clara-Zetkin-Straße die hintere Kennzeichentafel von einem geparkten Pkw ab und ließ aus einem Reifen die Luft ab. Der 57-Jährige Besitzer bemerkte dies, sprach den Täter an und versuchte ihn festzuhalten. Der wiederum schlug mit der Kennzeichentafel nach dem Besitzer und flüchtete. Durch Zeugenhinweise und die sofortige Fahndung konnte der Täter kurz darauf ermittelt und festgenommen werden. Das Opfer blieb glücklicherweise unverletzt. Der Täter wurde später durch die Staatsanwaltschaft wieder entlassen. (as)

