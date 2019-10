Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Drogen am Fahrrad versteckt

Warza (Landkreis Gotha) (ots)

Ein 35-jähriger Radfahrer wurde gestern Abend in der Langensalzaer Straße kontrolliert. Dabei bemerkten die Beamten, dass sich in der Werkzeugtasche kein Werkzeug, sondern geringe Mengen von Haschisch und Crystal befanden. Durch die Staatsanwaltschaft wurde eine Wohnungsdurchsuchung des Mannes angeordnet, was nochmals eine geringe Menge Crystal zu Tage brachte. Die Drogen wurde beschlagnahmt und ein Strafverfahren eingeleitet. (as)

