Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Konflikt um Armbanduhr

Eisenach (ots)

Gestern Abend gerieten ein 39-Jähriger afghanischer Abstammung und ein 21-jähriger Libyer auf dem Markt in einen Streit um eine Armbanduhr, die der 21-Jährige erst am Handgelenk trug und im Verlauf des Konfliktes in seinen Rucksack steckte. Der Jüngere versuchte vor den Schlägen des Älteren zu flüchten, was ihm nicht gelang. Bevor der Ältere den Rucksack an sich reißen konnte, griffen zwei Mitarbeiter des Ordnungsamtes ein und konnten die Situation bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei beruhigen. Der 21-Jährige wurde bei dem Angriff nicht verletzt. Der Täter wurde vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen wegen versuchtem Raub wurden aufgenommen. (as)

