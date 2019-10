Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl an Bushaltestelle - Zeugenaufruf

Frankenhain (Ilm-Kreis) (ots)

Am Donnerstag, 24.10.2019, wollte eine 72-Jährige an einer Bushaltestelle in der Querstraße in einen anderen Bus umsteigen. Sie wechselte dabei kurzzeitig die Straßenseite und ließ ihren Rollwagen für einen kurzen Moment unbeaufsichtigt. Diesen Moment nutzte ein Unbekannter, um den schwarzen Rolli zu stehlen. Darin befanden sich Lebensmittel und persönliche Unterlagen. Wer hat zwischen 17.30 und 17.35 Uhr verdächtige Personen in der Querstraße gesehen oder konnte den Diebstahl beobachten? Wer kann Hinweise zum Täter geben? Die Polizei Arnstadt-Ilmenau nimmt unter der Telefonnummer 03677-601124 und der Bezugsnummer 0268472/2019 Zeugenhinweise entgegen. (as)

