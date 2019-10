Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Räderdiebstahl - Zeugen gesucht

Eisenach (ots)

In den frühen Morgenstunden am Donnerstag, 24.10.2019, wurden von zwei Pkw eines Autohauses in der Ringstraße zwei Komplettradsätze im Wert von mehreren tausend Euro entwendet. Während des Abmontierens stellten der oder die Täter große Steine unter die Karossen, was an beiden Pkw zu Beschädigungen von über 1.000 Euro Reparaturkosten führte. Wer hat in der Tatzeit von 05.20 bis 06.30 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Ringstraße gesehen. Wer konnte die Tat oder die Täter beobachten? Wer kann Angaben zum Verbleib des Beutegutes machen? Hinweise nimmt die Polizei Eisenach unter der Telefonnummer 03691-261124 und der Bezugsnummer 0267895/2019 entgegen. (as)

