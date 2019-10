Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Erneuter Unfall auf B 247

Schwabhausen (Landkreis Gotha) (ots)

Heute Morgen kam es erneut zu einem Verkehrsunfall auf der B 247 zwischen Schwabhausen und dem Teiler Hohenkirchen. Eine 34-jährige Ford-Fahrerin fuhr in Richtung Schwabhausen und musste vor dem Ortseingang verkehrsbedingt anhalten. Ein ihr folgender 92-jähriger Seat-Fahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf. Beide Fahrzeugführer wurden dabei leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstanden Schäden in Höhe von 8.000 Euro. Die beiden Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Hierzu war eine Vollsperrung der B 247 notwendig, was erhebliche Verkehrsbehinderungen im morgendlichen Berufsverkehr zur Folge hatte. Nach etwa anderthalb Stunden war die Straße wieder frei. (as)

