Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unachtsamkeit führt zu Unfall

VG Nesseaue (Landkreis Gotha) (ots)

Eine 64-jährige Mercedes-Fahrerin wollte heute Morgen von einem Grundstück aus auf die K 24 auffahren. Sie bemerkte dabei nicht eine vorfahrtsberechtigte 36-jährige Audi-Fahrerin, die sich auf der Kreisstraße befand. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem die Audi-Fahrerin eine leichte Verletzung an der Hand erlitt. An den beiden Fahrzeugen entstanden Unfallschäden in einer Gesamthöhe von 8.000 Euro. (as)

