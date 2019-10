Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrrad aus Garage gestohlen

Arnstadt (ots)

Aus einer verschlossenen Garage in der Neuen Gasse wurde ein schwarzes Mountainbike der Marke Bulls Sharptail 2 gestohlen. Dem oder den Tätern gelang es, das Rolltor beschädigungsfrei nach oben zu schieben, um so in die Garage zu gelangen. Die Tat geschah zwischen Mittwoch, 23.10.2019, 18.30 Uhr und heute Morgen, 05.20 Uhr. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 und der Bezugsnummer 0267419/2019 entgegen. (as)

