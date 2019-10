Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrraddieb erwischt

Ilmenau (ots)

Am frühen Mittwochnachmittag machte sich ein 39-Jähriger von zu Hause aus mit einem Fahrrad auf den Weg. Zeugen erkannten das Fahrrad wieder. Jedoch nicht als das Fahrrad des 39-Jährigen, sondern als das gestohlenen Rad eines Bekannten. Diesen informierten die Zeugen und auch die Polizei wurde hinzugezogen. Der Verdacht bestätigte sich vor Ort schnell. Es handelte sich tatsächlich um das Fahrrad, welches vor Wochen dem 33-jährigen Bekannten gestohlen wurde. Ihm konnte das Fahrrad wieder übergeben werden. Der 39-Jährige muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten. (as)

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

