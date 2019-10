Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Alkoholisiert und uneinsichtig

Tonna (Landkreis Gotha)

Am Mittwochvormittag wurde der Polizei mitgeteilt, dass ein Pkw in der Ortslage Burgtonna in Schlagenlinien fährt. Plötzlich wurde der Pkw abgestellt und die Fahrerin verschwand zu Fuß. Aufgrund von Zeugenhinweisen konnte die 31-Jährige in einem Garten sitzend angetroffen werden. Ihr Atemalkohltest ergab einen Wert von 2,64 Promille. Gegen die unausweichliche Blutentnahme wollte sich die Fahrerin zur Wehr setzen, was die Beamten schnell und ohne Verletzungen aller Beteiligten verhindern konnten. Anschließend äußerte die Fahrerin ihren Unmut in diversen Beleidigungen gegen die Beamten. Ein Verfahren, unter anderem wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet. Dies hatte auch die Sicherstellung des Führerscheins der Dame zur Folge. (as)

