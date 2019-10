Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Erhöhung der Verkehrssicherheit durch Kontrollen "Licht-Test"

Gotha (ots)

Am 22.10.2019 führte die Thüringer Polizei unter dem Motto "Autolichttag" eine konzentrierte thüringenweite Polizeiaktion im Rahmen der alljährlichen im Oktober bundesweit stattfindenden Verkehrssicherheitsaktion "Licht-Test" durch. In den Bereichen der Polizeiinspektionen Arnstadt-Ilmenau und Eisenach sowie des Inspektionsdienstes Gotha fanden mehrere stationäre und mobile Verkehrskontrollen statt. Dabei wurden 367 Fahrzeuge kontrolliert und 13 Beleuchtungsmängel festgestellt. Zudem konnten 57 weitere Verstöße festgestellt und geahndet werden, darunter zehn Überschreitungen des Termins zur Hauptuntersuchung, eine mangelhafte Bereifung, drei Anzeigen wegen Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss und 17 sonstige Verkehrsordnungswidrigkeiten, zum Beispiel nicht angelegter Sicherheitsgurt und das Nichtmitführen von Dokumenten. Weiterhin wurden an den Kontrollstellen Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Hierbei wurden 26 Verstöße registriert. (as)

