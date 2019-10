Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Laptops bei Einbruch gestohlen - Zeugenaufruf

Arnstadt (ots)

In der Zeit von Montag, 21.10.2019, 10.30 Uhr bis Dienstag, 22.10.2019, 08.00 Uhr wurde in eine Bildungseinrichtung An der Neuen Kirche eingebrochen. Über ein aufgehebeltes Fenster gelangten der oder die Täter ins Gebäude, öffneten und durchwühlten Schränke. Es wurden 9 Laptops der Marke Lenovo, ein PC der Marke HP, ein Nokia-Handy sowie diverse Netzteile entwendet. Das Beutegut hat einen Wert von mehreren tausend Euro, der hinterlassene Sachschaden beläuft sich 600 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kripo Gotha unter der Telefonnummer 03621-781424 und der Hinweisnummer 0265439/2019 entgegen. (as)

