Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Schwerer Verkehrsunfall auf der B 247; Korrektur

Schwabhausen (Landkreis Gotha) (ots)

Gestern Abend wurden zwei Personen bei einem Verkehrsunfall auf der B 247 schwer verletzt. Eine 61-jährige VW-Fahrerin geriet gegen 18.20 Uhr zwischen Schwabhausen und dem Teiler Hohenkirchen in einer Rechtskurve aus bisher ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem Renault. Durch den Aufprall wurde der Renault von der Fahrbahn geschleudert und kam dort zum Stehen. Die VW-Fahrerin wurde eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr gerettet werden. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der 66-jährige Renault-Fahrer wurde ebenfalls lebensgefährlich verletzt und in ein Krankenhaus nach Gotha gebracht. Ein Unfallgutachter wurde hinzugezogen. Für mehrere Stunden kam es zu Verkehrsbehinderungen. (ah)

