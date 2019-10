Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Drei Drogenfahrten beendet

Landkreis Gotha (ots)

Im Verlaufe des Dienstags wurden mehrere Fahrten unter Drogeneinfluss festgestellt. Gegen 11.00 Uhr wurde in Gräfentonna eine 25-jährige Ford-Fahrerin kontrolliert. Ihr Drogentest verlief positiv hinsichtlich Amphetamin. Ein gleiches Testergebnis erbrachte gegen 15.00 Uhr der Drogentest eines 21-jährigen VW-Fahrers in der Goldbacher Straße in Gotha. Ebenfalls in Gotha in der Gleichenstraße wurde um 16.30 Uhr ein 21-Jähriger mit seinem Pkw VW kontrolliert. Sein Test zeigte eine positives Ergebnis bezüglich Cannabis an. In allen drei Fällen wurden Blutentnahmen durchgeführt, die Weiterfahrten untersagt und Bußgeldverfahren eingeleitet. (as).

