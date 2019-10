Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugenaufruf nach Körperverletzung

Eisenach (ots)

Am Dienstag, 22.10.2019, kam es gegen 18.20 Uhr im Park an der Einmündung Hospitalstraße und Hinter der Mauer zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Eine Passantin konnte beobachten, wie mehrere Jugendliche auf einen einzelnen Jugendlichen einschlugen und eintraten. Als die Passantin die Gruppe ansprach, flohen die Täter in verschiedene Richtungen. Auch das Opfer stand auf und rannte weg. Konkrete Personenbeschreibungen zu den Täter als auch zum Opfer liegen bislang nicht vor. Die Polizei sucht weitere Zeugen des Vorfalls sowie das Opfer des Angriffs. Wer konnte zudem verdächtige Personen in den angrenzenden Straßen wahrnehmen? Hinweise nimmt die Polizei Eisenach unter der Telefonnummer 03691-261124 und der Bezugsnummer 0265988/2019 entgegen. (as)

