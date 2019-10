Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Schwerer Unfall auf Krankenhausparkplatz

Eisenach (ots)

Heute Morgen kam es zu einem folgenschweren Unfall auf dem Klinikum-Parkplatz in der Mühlhäuser Straße. Aufgrund gesundheitlicher Probleme geriet ein 64-jähriger Ford-Fahrer beim Wenden zwischen einen geparkten Pkw Opel und eine Hauswand. Dabei kam es auch zu einem Zusammenstoß mit einer 75-jährigen Fußgängerin, die schwer verletzt wurde. Der Ford-Fahrer wurde in seinem Pkw eingeklemmt und ebenfalls verletzt. Die Schäden an beiden Pkw und an der Hauswand belaufen sich auf etwa 45.000 Euro. (as)

