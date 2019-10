Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Versuchter Lkw-Diebstahl - Zeugenaufruf

Ilmenau (ots)

In der Nacht von Sonntag, 20.10.2019 auf Montag, 21.10.2019 wurde versucht, einen in der Heinrich-Hertz-Straße geparkten weißen Lkw Multicar zu stehlen. Dazu wurde die Scheibe der Beifahrertür gewaltsam geöffnet und die Abdeckung des Zündkabels heraus gebrochen. Beim Versuch, das Fahrzeug fremdzustarten, rollte dieses ein Stück aus der Parklücke heraus. Da ein vollständiges Starten nicht gelang, ließen der oder die Täter von der weiteren Tatausführung ab. Wer hat in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht? Zeugenhinweise nimmt die Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 und der Hinweisnummer 0263918/2019 entgegen. (as)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell