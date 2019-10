Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Dieseldiebstahl aus Traktoren

Arnstadt (ots)

In der Zeit von Donnerstag, 18.10.2019, 11.45 Uhr bis Montag, 21.10.2019, 07.00 Uhr überstiegen Unbekannte die Umzäunung eines Firmengeländes in der Thöreyer Straße. An mehreren dort abgestellten Traktoren wurde Bordwerkzeug und ca. 150 Liter Dieselkraftstoff entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 und er Bezugsnummer 0264630/2019 entgegen. (as)

