Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Bagger und Radlader gestohlen - Zeugen gesucht

Ilm-Kreis (ots)

Im Ilm-Kreis wurden in den vergangenen Tagen zwei Baufahrzeuge gestohlen. Von einer Baustelle in der Bahnhofstraße in Stützerbach wurde von Samstag, 19.10.2019 bis Montag, 21.10.2019 ein Radlader Caterpillar entwendet. Zudem wurde der Container auf der Baustelle aufgebrochen und zwei 20-Liter Kanister mit Diesel bzw. Benzin gestohlen. Von einem Parkplatz der Ilmenauer Straße in Plaue wurde ein Kleinbagger Kubota gestohlen. Der Bagger befand sich auf einem Anhänger. Die Tatzeit erstreckt sich von Sonntag, 20.10.2019, 17.00 Uhr bis Montag, 21.10.2019, 07.00 Uhr. Der Anhänger selbst wurde auf dem Parkplatz zurückgelassen. Etwa dreieinhalb Stunden später konnte dieser Bagger auf einem Feldweg am Ortsausgang Crawinkel in Richtung Frankenhain wiedergefunden werden. Die Baufahrzeuge haben einen Wert von jeweils mehreren tausend Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die insbesondere an den Tatorten Bahnhofstraße in Stützerbach und Ilmenauer Straße in Plaue sowie am Fundort bei Crawinkel verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachten konnten. Hinweise nimmt die Polizei Arnstadt-Ilmenau (Tel. 03677-601124) und die Kripo Gotha (Tel. 03621-781424) entgegen. (as)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell