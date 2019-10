Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugenaufruf zu Handydiebstahl aus Geschäft

Eisenach (ots)

Am gestrigen Montag wurden aus dem Einkaufscenter in der Mühlhäuser Straße zwei Smartphones gestohlen. Die beiden Geräte lagen im Verkaufsraum in einer Glasvitrine, die durch den unbekannten Täter aufgebrochen wurde. Es handelt sich um ein schwarzes Huawei P smart 2019 und ein schwarzes Samsung Galaxy A40 im Gesamtwert von 430 Euro. Die Tatzeit liegt zwischen 15.15 und 18.15 Uhr. Zeugen, die Angaben zum Tathergang und zum Täter machen können, setzen sich bitte mit der Polizei Eisenach (Tel. 03691-261124) in Verbindung. Die Hinweisnummer lautet 0264878/2019. (as)

