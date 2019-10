Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Imbiss - Zeugenaufruf

Ohrdruf (Landkreis Gotha) (ots)

Unbekannte drangen durch das Dach in einen Imbiss in der Bahnhofstraße ein. Daraus wurde ein Geldspielautomat entwendet, dessen Wert sich auf mehrere tausend Euro beläuft. Am Dach wurde ein Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro hinterlassen. Die Tatzeit liegt zwischen Sonntag, 20.10.2019, 23.00 Uhr und Montag, 21.10.2019, 10.45 Uhr. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 und der Bezugsnummer 0264663/2019 entgegen. (as)

