Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: E-Bike aus Fahrradkeller gestohlen

Ohrdruf (Landkreis Gotha) (ots)

Durch einen Unbekannten wurde der frei zugängliche Fahrradkeller eines Mehrfamilienhauses in der Clara-Zetkin-Straße betreten. Ein schwarzes E-Bike Conway EMC 327 wurde gestohlen, indem das Kettenschloss am Hinterrad geknackt wurde. Der Wert des Fahrrades beträgt über 2.000 Euro. Die Tatzeit liegt zwischen Freitag, 18.10.2019, 14.00 Uhr und Montag, 21.10.2019, 12.00 Uhr. Wer hat in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht oder kann Hinweise zum Täter und Verbleib des Fahrrades machen? Hinweise nimmt die Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 und der Bezugsnummer 0264648/2019 entgegen. (as)

