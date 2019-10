Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Sattelauflieger Böschung hinab gestürzt

Luisenthal (Landkreis Gotha) (ots)

Heute Morgen kam es gegen 03.40 Uhr zwischen der Wegscheide und Luisenthal zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Sattelzug mit Auflieger fuhr in einer scharfen Rechtskurve geradeaus, durchbrach die Leitplanke und kam in einer Böschung zum Liegen, nachdem er mit mehreren Bäumen kollidierte. Der 49-jährige Fahrer und sein 40-jähriger Beifahrer wurden schwerstverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Bergung wird vermutlich den ganzen Tag in Anspruch nehmen, sodass über Crawinkel umgeleitet wird. Der Sachschaden wird auf mehr als 100.000 Euro geschätzt. Ein Unfallgutachter und ein Havariekommissar kamen zum Einsatz. (ah)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell