Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall unter erheblichen Alkoholeinfluss

Ilmenau (ots)

In der vergangenen Nacht gegen 02.25 Uhr wollte ein 38-jähriger Audi-Fahrer vom Gewerbepark "Am Wald" kommend nach links in die L 3087 einbiegen. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Auto und kam im gegenüberliegenden Straßengraben zum Stehen. Der Fahrer wurde nicht verletzt. An seinem Audi entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Die vermeintliche Unfallursache zeigte das Atemalkolmessgerät an. Beim Fahrer wurden 2,54 Promille gemessen. Im Zuge des eingeleiteten Strafverfahrens wegen Trunkenheit im Verkehr wurden eine Blutentnahme durchgeführt sowie Führerschein und Fahrzeugschlüssel sichergestellt. (as)

