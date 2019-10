Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Gegenseitig mit Steinen verprügelt

Eisenach (ots)

Am Montagabend gerieten aus bislang unbekannten Gründen ein 25-jähriger Somalier und ein 39-jähriger Afghane in einen handfesten Streit. Der Streit mündete darin, dass jeder einen Stein zur Hand nahm und damit auf den anderen einprügelte. Beide trugen Verletzungen davon, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Gegen beide Männer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. (as)

