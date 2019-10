Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Radlader von Baustelle gestohlen - Zeugenaufruf

Arnstadt (ots)

Von einer Baustelle im Ortsteil Ettischleben entwendeten Unbekannte einen Radlader der Marke Kramer-Werke im Wert von mehreren zehntausend Euro. Die Tat geschah am Freitag, 18.10.2019 zwischen 12.00 Uhr und 19.00 Uhr. Wer hat in diesem Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrnehmen können? Wer konnte die Tat beobachten oder kann Angaben zum Verbleib des Radlader machen? Hinweise nimmt die Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 und der Bezugsnummer 0264527/2019 entgegen. (as)

