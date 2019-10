Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Täterfestnahme nach Wohnungseinbruch

Apfelstädt (Landkreis Gotha) (ots)

Am frühen Sonntagmorgen drangen zwei zunächst Unbekannte auf bisher nicht geklärte Weise in ein Einfamilienhaus ein und entwendeten aus dem Keller umfangreiches Beutegut im Wert von 1400 Euro. Darunter befanden sich Bekleidung sowie Sport- und Tauchausrüstung. Durch die ersten Ermittlungen ergaben sich derart konkrete Hinweise auf einen Täter, dass eine Wohnungsdurchsuchung richterlich angeordnet wurde. Als der 25-Jährige Tatverdächtige an seiner Wohnung angetroffen wurde, versuchte er zu flüchten. Der Fluchtversuch konnte sofort unterbunden und der Täter festgenommen werden. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung wurden desweiteren ein Fahrrad und eine Bohrmaschine gefunden, was aus Kellereinbrüchen in Sülzenbrücken aus der zurückliegenden Nacht stammt. Es wurden mehrere Ermittlungsvrfahren wegen besonders schweren Fall des Diebstahls eingeleitet. Die Ermittlungen zu dem zweiten Täter dauern an. Der festgenommene Täter wurde in Absprache mit der Staatsanwaltschaft am Sonntagabend entlassen. (as)

