Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kellereinbruch in Mehrfamilienhaus

Gotha (ots)

In der Zeit von Donnerstag, 17.10.2019 bis Samstag, 19.10.2019 gelangte ein Unbekannter in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Konstantin-Ziolkowski-Straße. An der Tür eines Kellerabteils wurde das Schloss gewaltsam geöffnet. Das im Abteil gelagerte Werkzeug sowie mehrere Dekowaffen wurden gestohlen. Das Beutegut hat einen Gesamtwert von mehreren tausend Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 und der Bezugsnummer 0263028/2019 entgegen. (as)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell