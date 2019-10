Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugenaufruf zu Diebstahl von Baustelle

Gräfenroda (Ilm-Kreis) (ots)

Unbekannte brachen in der Zeit von Donnerstag, 17.10.2019 bis Freitag, 18.10.2019 einen Baucontainer auf einer Baustelle in der Schillerstraße auf. Aus dem Container wurden mehrere Elektrowerkzeuge und Baumaschinen der Marken Wacker, Stihl und Weber im Gesamtwert von 6.000 Euro gestohlen. Wer hat in diesem Zusammenhang verdächtige Personen- oder Fahrzeugbewegungen im Bereich der Schillerstraße beobachten können? Hinweise nimmt die Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 und der Bezugsnummer 026898/2019 entgegen. (as)

