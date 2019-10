Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Von Transporter gestreift - unschönes Ende eines Streites

Ilmenau (ots)

Am Sonntagabend gerieten ein 70- und ein 49-Jähriger auf einem Tankstellengelände am Grenzhammer in einen Streit. Anschließend stieg der 70-Jährige in einen Transporter und wollte wegfahren. Dabei touchierte er den 49-Jährigen, der dadurch stürzte und sich eine Prellung zuzog. Der Täter fuhr weiter, konnte jedoch durch die Beamten an seiner Anschrift angetroffen werden. Gegen ihn wurde ein Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. (as)

