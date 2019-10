Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Containerbrand - Zeugen gesucht

Arnstadt (ots)

Am gestrigen Sonntag, gegen 20.00 Uhr, wurde durch einen Unbekannten in der Sant-Georg-Straße ein Papiercontainer angezündet. Dadurch wurde der Container stark beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf 300 Euro. Personen wurden nicht verletzt oder gefährdet. Die Polizei Arnstadt-Ilmenau sucht Zeugen, die Angaben zum Tathergang oder zum Täter machen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03677-601124 und der Bezugsnummer 0263687/2019 entgegen genommen. (as)

