Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrt unter Drogen beendet

Eisenach (ots)

In der vergangenen Nacht wurde mit einem 27-jähriger Opel-Fahrer in der Stregdaer Allee ein Drogentest durchgeführt. Da dieser zu einem positiven Ergebnis führte, musste der Fahrer eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und seinen Pkw stehen lassen. Sollte sich der Verdacht einer Drogenbeeinflussung bei der Blutuntersuchung bestätigen, erwartet den Fahrer ein hohes Bußgeld und ein Fahrverbot. (as)

