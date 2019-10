Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Aufbruch eines Zigarettenautomaten bleib erfolglos

Gotha (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag versuchten Unbekannte, in der Langensalzaer Straße einen Zigarettenautomaten aufzuhebeln. Da dieser Versuch missglückte, versuchte man den gesamten Automaten von der Wand eines Wohnhauses zu lösen. Auch dieses Vorhaben scheiterte. Ohne Beute entfernten sich der oder die Täter und hinterließen einen nicht unerheblichen Sachschaden. Wer hat in der Zeit vom 19.10.2019, 20.00 Uhr bis 20.10.2019, 16.00 Uhr in diesem Zusammenhang Beobachtungen machen können? Hinweise nimmt die Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 und der Bezugsnummer 0263644/2019 entgegen. (as)

