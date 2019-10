Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Wohn- und Geschäftshaus - Zeugenaufruf

Eisenach (ots)

In der Georgenstraße wurde die Eingangstür eines Wohn- und Geschäftshauses gewaltsam geöffnet. Auch im Haus wurden weitere Türen zu den Geschäftsräumen einer Gaststätte und zum Keller aufgebrochen. Der oder die Täter konnten Bargeld im vierstelligen Bereich erbeuten. Zu dem entstandenen Sachschaden liegen noch keine Angaben vor. Wer hat im Tatzeitraum am Sonntag, 20.10.2019, zwischen 02.00 bis 10.00 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Georgenstraße beobachten können? Zeugenhinweise nehmen die Polizei Eisenach (Tel. 03691-261124) und die Kripo Gotha (Tel. 03621-781424) unter der Bezugsnummer 0263512/2019 entgegen. (as)

