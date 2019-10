Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Riskantes Überholmanöver führt zu Verkehrsunfall

Arnstadt (ots)

Gestern Abend kam es gegen 18.45 Uhr in der Stadtilmer Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 60-jähriger VW-Fahrer überholte stadteinwärts einen Skoda trotz Gegenverkehr und musste aus diesem Grund zu früh wieder einscheren. Dadurch wurde die 76-jährige Skoda-Fahrerin nach rechts auf den unbefestigten Fahrbahnrand abgedrängt. Sie fuhr gegen einen Wegweiser und kam an einem Telekommunikationsmast zum Stehen. Der Mast brach und knickte um. Die Fahrerin wurde in ein Krankenhaus gebracht, am Fahrzeug entstand Totalschaden. Die Straße wurde kurzzeitig voll gesperrt. Der Fahrer des VW blieb unverletzt. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. (ah)

