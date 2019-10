Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Veranstaltungsreicher Sonntag

Ilmenau (ots)

Am Sonntag, 20.10.2019, fanden in der Ilmenauer Innenstadt mehrere politische Veranstaltungen statt. Alle vier Versammlungen und ein Aufzug verliefen friedlich und störungsfrei. Insgesamt besuchten etwa 1300 Besucher die Veranstaltungen von Bündnis 90/Die Grünen, Die Partei, Alternative für Deutschland sowie das Demokratiefest. Aus einer Versammlung wurden sechs Teilnehmer durch die Versammlungsleiterin ausgeschlossen und von der Polizei aus der Versammlung begleitet. Es mussten fünf Anzeigen, u.a. wegen Beleidung, Sachbeschädigung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Verstößen gegen das Vermummungsverbot, sowie drei Ordnungswidrigkeitenanzeigen aufgenommen werden. (as)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell